Kas kiibipuudus jätkub ka alanud aastal?

Analüütikud nentisid, et kiibitootjad on pandeemia ajal olnud selged võitjad. Näiteks Taiwani börsil noteeritud TSMC aktsiad on kahe aastaga tõusnud enam kui 80 protsenti. Suuremad kiibitootjad on juba teatanud plaanidest võimsust suurendada ja ka Euroopasse plaanitakse uusi tehaseid, kuid tavaliselt kulub aastaid, enne kui uued liinid tootma hakkavad.