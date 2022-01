Pärnu ei andnud Rail Balticu täitematerjali kaevandamiseks luba

Eesti Killustik OÜ esitas geoloogilise uuringu loa taotluse Reiu-Liiva III uuringuruumile, mille teenindusala pindalaga 23,22 hektarit asub Seljametsa külas. Katastriüksuse omanik on keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Uuringuloa taotlusest tuleb välja, et ettevõtte eesmärk on hilisem maavara kaevandamine. Maavara transportimiseks tuleb kasutada olemasolevaid lähedal asuvaid teid. Kõige lähim tee on Silla külas Jõekalda tee, seega transport toimub läbi elurajooni.