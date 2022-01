Selgus eelmise aasta enimmüüdud auto

Toyota müüja Elke Grupi tegevjuhi Taavi Lepiku sõnul on automüük teinud pandeemia aastale vaatamata tubli kasvu, mille tingis peaasjalikult tarbijate hea majanduslik seis ning kindlustunde kasv.

«2021 aasta majanduskasv oli tugev ja seeläbi ka nõudlus uute autode järele suur. Müüginumbrid oleksid olnud isegi mõnevõrra suuremad, kui poleks olnud kiibikriisist tekkinud tõrkeid uute autode tarnetes,» sõnas Lepik ning lisas, et käesolev aasta tõotab tulla järjekordne kasvuaasta, sest kiibikriisi mõju on oluliselt vähenemas. «Toyota tehased on saavutamas uuesti tootmises täisvõimsust ning sellest tulenevalt paranevad ka tarnetingimused ning võimalus uusi sõidukeid soetada.»