Transpordiamet värbab eksamineerijaid ja tahab lühendada juhieksamite ooteaega

«Värbame juurde neli eksamineerijat ja kokku saab neid olema 39,» ütles Transpordiameti maismaasõidukite juhtimisõiguse üksuse juhataja Risto Kasemäe. «Osad uutest eksamineerijatest on juba koolitust läbimas ja saavad hakata peagi eksameid vastu võtma.»

Eksamineerijate juurde võtmine ainus ega kõige tõhusam meede ooteaegade lühendamisel. Kasemäe sõnul peab juhikandidaat ise võtma autokoolis õppimist väga tõsiselt ja seadma endale sihiks eksami ühekordse positiivse soorituse, sest üheks pikkade eksamijärjekordade põhjuseks on väga suur korduseksamite arv, kuna üle poole eksami sooritajatest kukub esimesel katsel läbi.

«Oleme autokoolidega suheldes soovitanud neil taastada juhikandidaatide taseme kontrollimiseks ka autokoolide endi sõidueksamid,» rääkis Kasemäe. «Hetkel on see soovituslik ja päris paljud autokoolid seda ka rakendavad.»

Eksamite ooteajad on ajas muutuvad ehk tekivad ja kaovad igal päeval ning üldist ooteaja pikkust on raske määrata.

«Kui näiteks homseks on Tallinnas üks vaba B-kategooria aeg, siis kas Tallinnas on ooteaeg üks päev?» tõi Kasemäe näiteks. «Tegeleme hetkel ooteaegade statistika selgemaks muutmisega. Meie eesmärk on kevadeks jõuda olukorrani, kus sõidueksamile pääsemiseks ei pea keegi aega ootama kauem kui kuu.»