Ekspert selgitab: kas töötasu alammäära tõusu pärast tuleb töölepingud ümber teha?

Kui lepingus on kirjas, et töötajale makstakse töötasu alammäära, peab töötaja ka teadma, kui suur see on. Lepingusse võiks märkida, kui suur see hetkel on ning selgituse, et töötasu alammäära muutumisel saab töötaja töötasu uue määra alusel. Samuti võiks märkida, kust leida infot kehtiva töötasu alammäära kohta. Määra muutumisest peab tööandja töötajatele teada andma näiteks e-kirjaga või teatega kõigile töötajatele kättesaadavas infosüsteemis. Oluline on, et töötajateni see info jõuaks. Töölepinguid muutma ei pea.