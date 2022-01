Selgus KredExi ja EASi ühendasutuse juht

Lugna sõnul on tema peamine ülesanne ühendada kaks organisatsiooni kliendikeskselt toimivaks tervikuks.

«Juhina on minu ülesanne olla ühendaja, luua uus strateegia ja struktuur. Meie peamine eesmärk on aidata Eesti majandusel kasvada, toetada ettevõtjaid seal, kus võimalik ja vajalik ning parandada meie elanike elujärge aidates neil kodu rajada või renoveerida. Asutuste senised juhid ja töötajad on teinud väga head tööd, seda kinnitab nii klientide rahulolu kui ka rahvusvahelised tunnustused,» ütles Lauri Lugna.

Ühendorganisatsiooni nõukogu esimehe Ants Noodi sõnul on Lauri Lugna kogemus tippjuhi ja innovatsiooni edendajana võimaldanud tal õppida tundma ühiskonna kui terviku vajadusi ning mõista Eesti ühiskonna ja majanduse probleeme ning arenguvõimalusi nii rahvusvahelises kui kohalikus vaates.

«Tema kogemus avaliku sektori tippjuhina võimaldab tal paremini siduda kokku riigi võimalused ja ettevõtjate ning koduomanike vajadused, samas on tal ka kogemus partnersuhete edendamisel ja klientide vajaduste mõistmisel, mida läheb sihtasutuse juhtimisel kahtlemata vaja,» ütles Noot.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on ühendorganisatsiooni edu võtmeks koostöö kõigi osapoolte vahel.

«Lauri on pikalt olnud suure organisatsiooni tippjuht, tal on kogemus organisatsioonide ühendamisest ning ta on kujundanud kliendikogemust väärtustavat organisatsioonikultuuri. Koos nõukoguga, kuhu kuuluvad rahvusvahelise ettevõtlus- ja finantssektori ning avaliku sektori taustaga inimesed, on uus organisatsioon valmis saavutama suuri eesmärke,» sõnas Sutt.

Lugna on olnud maanteeameti peadirektori asetäitja ja viimased kuus aastat töötanud siseministeeriumi kantslerina. Tal on Tartu Ülikooli avaliku halduse ja majanduse alane kõrgharidus ning ta on lõpetanud Belgias magistrantuuri Euroopa Liidu poliitika kujundamises. Hetkel jätkab õpinguid EBS Executive MBA programmis. Lugna on parteitu.

Juriidilise nimega Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus loodi EAS-i ja KredExi ühendamisel. Ühendasutuse eesmärk on toetada ettevõtlust ja elamistingimuste parandamist Eestis, suurendada meie rahvusvahelist konkurentsivõimet, nähtavust ning atraktiivsust äri-, elu- ja õpipiirkonnana. Samuti on uuel organisatsioonil võtmeroll digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde elluviimisel ning Eesti kapitalituru arendamisel.