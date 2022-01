Eften Capitali valitsetavate varade maht ületas miljardi euro piiri

«Kohustuslike pensionfondide valitsejate järel on Eften valitsetavate varade mahult Baltimaade suurim fondivalitseja. Efteni edu põhjus ei ole sugugi saladus – varavalitsejana oleme alati asetanud investorite ärihuvid varavalitseja omadest ettepoole ning meil on seni õnnestunud olla oma lähimatest konkurentidest samm eespool. Loodame ja teeme endast oleneva, et see edulugu jätkuks,» ütles Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas pressitetaes.