Lõppenud aasta 9. detsembril astus telekanali ABC 7 Los Angelese kohalikes uudistes «ilmapoisina» kaamerate ette maailma suurima meelelahutuskompanii Walt Disney pikaajaline juht Robert Iger. Tema karjäär meelelahutusäris algas 1973. aastal New Yorgi osariigis Ithacas, kus ta esineski kaabeltelekanalis ilmakaardi ees, lugedes ette õhutemperatuure, kas on oodata päikest või vihma – peamiselt vihma, sest sealne ilmastik ei ole just kõige parem.