Ülo Kaasik: rahatrükita oleks vaesus suurem

Ma olen tina valanud, aga tõlgendada seda ei oska. Majandusprognoosi andmed annavad loo kätte. Sinna otsa saab vaadata, kas mõni hüpotees kehtib või kas areng on olnud teistsugune, kui varem oli arvata. Aga ei saa salata, et kõik inimesed on oma eelarvamuste ohvrid. Kui otsida andmeist seda, mida inimene on väga oodanud, siis kipume seda ka leidma.

Ma tahaks näha, et Eesti majandusel läheb hästi. Meie suurim risk on, et riigisisene hinnaspiraal viib ekspordisektori konkurentsivõime kaotuseni. Kui ekspordisektor on 2022. aasta lõpus heas seisus, siis on lootust, et ka 2023. ja 2024. aastal on Eesti majandus heas seisus.