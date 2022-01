Taani tahab muuta siseriiklikud lennud roheliseks 2030. aastaks

«Kas see on raske?. Jah. Kas see on tehtav? Jah, ma arvan küll. Me juba teeme seda. Andekad teadlased ja ettevõtted töötavad lahenduste kallal,» ütles Frederiksen oma uue aasta pöördumises.

«Kui see meil õnnestub, on see roheline läbimurre. Mitte ainult Taani, vaid terve maailma jaoks. Kui on midagi, mida me viimaste aastatega suurte kriiside haldamise kohta õppinud oleme, siis see on see, et me ei tohi kunagi kõhelda,» ütles ta.