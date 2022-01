Sõidad rongiga? Elron tõstab hüppeliselt piletihinda

Elroni kaubamärgi all tegutsev riigifirma AS Eesti Liinirongid tõstab alates laupäevast rongipiletite hindu keskmiselt 9,5 protsenti.

«Elron on seni püüdnud hoiduda rongipiletite hinnatõusust, kuid kuna nii diislikütus kui ka elektrihind on juba pikka aega stabiilselt kasvanud, siis mõjutab sisendhindade kallinemine ka rongiliiklust. Seetõttu oleme paratamatult sunnitud hindu tõstma,» ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem.

Rongipiletite hinnad on püsinud senisel tasemel üle kahe aasta. Vahepealse ajaga on Betlemi sõnul sisendite hinnad märkimisväärselt kasvanud. 2022. aasta prognoositavad kulud energiale ehk elektri- ja diislikütustele on võrreldes 2020. aastaga 45 protsenti, mis on 2,5 miljonit eurot suuremad ning raudtee kasutamise ehk infrastruktuuri tasud 16 protsenti ehk üle 3 miljoni euro enam.