Kuidas teenida lisaraha: kiired tööotsad löövad tavapalka pika puuga

Kes tööampsude portaalis Goworkabit lisatööd otsib, võib rõõmustada vähemalt selle üle, et reeglina on pakkujatel häbi miinimumpalgaga välja tullagi: praegu saab kuulutuste järgi tunnis kätte brutosummana 5-7 eurot, aga on ka töid, kus oluliselt rohkem makstakse. Pole ka ime: miinimumpalk tõusis äsja 3,86 eurole (bruto), aga hinnad tõusevad samuti tõusvas joones ja eks katsu Tallinnas miinimumpalgaga korterit üürida ja ellu jääda.