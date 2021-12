Maailma kümne kõige rikkama inimese vara väärtus on suurem kui 100 miljardit dollarit, selgub Bloombergi miljardäride indeksist. Mõned neist on nii rikkad olnud juba mõnda aega, kuid suurem osa on 12-kohalise varaga inimeste klubisse värskelt lisandunud.