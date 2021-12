Tuntud bussifirma kaotas mullu suure osa käibest ja langes kahjumisse

«Tulenevalt COVID-19 kriisist Euroopa Liidus ning maailmas üleüldiselt on rahvusvaheliste vedude sektor kannatamas kitsenduste ning piirangute all. 2020. aasta on olnud keeruline aasta kogu transpordisektorile. Ecolines Estonia OÜ on kahandanud marsruutide mahtu 25 protsendi peale ning viinud kogu kontserni kulud minimaalsele tasemele, säilitamaks ettevõtte finantssuutlikust,» kirjutas ettevõtte juhtkond aruandes.