Retsept, kuidas koostada oma 2022. aasta kulueelarvet ja endale rohkem lubada

Inflatsiooni, mis tõstab toidu-, üüri- ja muid hindu, suurendab survet rahakotile. Eeldada, et kulutused jäävad eelmise aasta tasemele, on ebareaalne ning tekitab süütunnet ja viib enese süüdistamiseni. Finantsplaneerijad ja teadlased teavad, et võti on mõtlemises. Tuleb mõelda ette selgeks, kust need lisakulutused tulevad ja mitte võrrelda neid varasemate aastate omaga.

«See, mis praegu toimub, on nii hull, et kellelgi pole isegi aimu, milleni see viib. Minevik võib olla tuleviku jaoks oluline, aga ei pruugi,» ütles Chicago ülikooli turunduse dotsent Abigail Sussman, kes uurib tarbijate otsustusmehhanisme, «The Wall Street Journalile».

Soove ei saa unustada

Eksperdid soovitavad tuleva aasta eelarves eraldada rohkem raha sellistele vajadustele nagu kõrgem üür, aga ka soovidele nagu reisimine. Siin on mõned soovitused, kuidas seda teha.

Võib-olla olete tänu heale positsioonile tööturul, kasvavale palgale ja rekordiliselt suurtele säästudele viimase aasta jooksul palju raha kõrvale pannud. 2022. aastal võite neid sääste veelgi suurendada.

Olemasolevate säästude suurendamine võib leevendada paljusid hirme, mis inimestel võivad tekkida teiste väljaminekutega seoses, ütles San Francisco finantsplaneerija ja Simplify Financiali asutaja Sarah Behr. Säästukonto kasvu jälgides saate lõõgastuda, teades, et katastroofi korral maandute pehmelt.

Kontrollige oma eelmise aasta sääste. Kas olete kõrvalepandud summaga rahul? Kas soovite säästmist suurendada või säilitada praegust taset? Isegi kui suurendate oma eelarvet, säästke enne kulutuste tegemist. Protsessi automatiseerimiseks ja stressirohkete otsuste kõrvaldamiseks saate seadistada regulaarseid kandeid säästukontole.

Lõpetage eurodes mõtlemine

Kokkuhoidlikud harjumused aitavad vältida elustiili varjatud muutust. Siiski võite jääda vananenud hoiaku juurde selle kohta, kui palju eurosid erinevates eluvaldkondades kulutada. Viimased kaks aastat on võib-olla vähendanud teie kulutusi reisimisele, väljasõitudele ja meelelahutusele, kuid need asjaolud ei ole püsivad.

«Kui kulutate varasemast rohkem raha, võib see põhjustada teis häbi või piinlikkust,» ütles Behr. Ta on vestelnud klientidega, kes on kasinatest vahenditest loobunud ja püüdnud kohaneda avardunud võimalustega, mis võimaldab neile rohkem raha.

«Mina olen see, kes ütleb: «Oot, oot, oot, võite endale lubada väljas söömas käimist, võite endale lubada uut autot, te ei pea oma 2015. aasta Priusega sõitma,» ütles pr Behr. «Kliendid hoiavad kokku, kuid nende perspektiiv ei muutu.»

Malik Lee, ettevõtte Felton & Peel Wealth Management Inc. tegevdirektor ja nõustaja, soovitab erinevaid kulueelarveid vaadata pigem protsendina oma üldsissetulekust, mitte rahanumbrites.

Ta viitab 20-30-50 mudelile isikliku rahanduse põhimõttes, mis julgustab investeerima vähemalt 20% oma netopalgast säästudesse; eraldama 30% soovidele nagu reisimine ja suhtlemine ning määrama ülejäänud 50% püsikuludeks nagu eluase ja arved.

«Sissetulekust protsentides mõtlemine muudab selle palju lihtsamaks ja paindlikuks,» ütles Lee. «Kui suurendate oma sissetulekut, siis suurenevad säästud ja ka teised "head" kategooriad automaatselt.»

Vali, millele priiskad

Enamik inimesi on harjunud eelarveid ja kulusid kärpima. Vähemad on kulutanud aega sellele, et planeerida kulude suurendamisti, eriti mis puudutab selliseid luksuskategooriaid nagu reisimine või meelelahutus. Sussman nimetab seda «mõnulemisele eelnevaks pühendumiseks».

See ei tähenda kõige peale raha laristamist, vaid hoolikat läbimõtlemist, millistel kulutustel on kõige positiivsem mõju, näiteks raha kõrvalepanemine kauaoodatud puhkuseks või koduste treeningseadmete soetamiseks. Kaaluge kulutusi, mis pakuvad teile kõige rohkem rahulolu. Sellistele asjadele raha eraldamine muudab kulutused rahuldust pakkuvaks ja kärped muudes eluvaldkondades – näiteks uue suurema korteri jaoks kokku hoidmine – ei tundu kaotusena, rääkis Sussman.

Jaotage raha säästueesmärkide jaoks, näiteks reisimise või suurema korteri jaoks, luues nende vahendite jaoks eraldi koha. Nimetage see eelistatud eelarvestamisrakenduses või arvutustabelis millekski lõbusaks. Nii saate kontol raha kasvamist jälgides lisada täiendavat ootusärevust eesmärgi täitmisel.

Lõpeta võrdlemine teistega

Olenemata sellest, milline eelarve teile kõige paremini sobib, hoiatab Behr oma kulutuste mõõtmisel või säästmisel kaaslastega võrdlemise eest.