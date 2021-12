Suursaarte parvlaevapileti hinnatõus lükkub edasi

Aasa sõnul on tegu siiski ajutise edasi lükkamisega. «Mõistlik on aeg korraks maha võtta ja anda kohalikele juhtidele pikem aeg mõtlemiseks ja ettepanekute tegemiseks,» ütles Aas. «Uue aasta alguses räägime uuesti läbi, sealhulgas ka selle, mis ajast hinnatõus jõustub.»

Minister rõhutas, et kavandatav hinnatõus on siiski vältimatu, sest energiahindade kallinemine, üldine kulude kasv ja vajadus teha lisareise nõuab lisaraha. «Kindlasti aga ei tõuse hind kohalikele elanikele, et mitte halvendada nende elukvaliteeti,» lisas ta. Järgmisel suvel on kavas teha Saaremaale 529 ning Hiiumaale 212 lisareisi.