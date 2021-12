Omikron halvab lennundust: USAs jäeti eile ära 1400 lendu

USA suured lennundusmured on ajendatud koroonaviiruse üha laialdasemast levikust: riigis registreeritakse keskmiselt üle 260 000 uue koroonaviiruse juhtumi päevas, mida on rohkem kui eelmisel talvel.

Üheks suurimaks lendude tühistajaks on olnud JetBlue, kes jättis eile ära 179 lendu ehk 17% oma kõikidest väljumistest. Ettevõte teatas juba kolmapäeval, et vähendab oma graafikut kuni 13. jaanuarini.

Oma avalduses teatas lennufirma, et Omikroni tüve kiire leviku tõttu on töötajate haigestumine kiiresti kasvanud ning see halvab nende suutlikkust lende korraldada. Seda hoolimata asjaolust, et Jetblue läks aastavahetuse perioodile vastu suurima töötajate arvuga pärast pandeemia algust.