Ootamatu üllatus! Pank tegi jõuludel 130 miljoni naela eest valekandeid

Ettevõtte teatel tabas panka tehniline probleem, mille tõttu dubleeriti osa äriklientide väljamaksetest. Panga sõnul tähendas see, et näiteks tööandja kontolt tehti väljamakseid kaks korda, kuigi teist makset rahastas Santander ise.

Pärast vea ilmnemist on Santanderi töötajad tormavad valekande saanutelt raha tagasi nõudma, kirjutab BBC. «Teeme paljude pankadega Ühendkuningriigis kõvasti tööd, et lähipäevil dubleeritud tehingud tühistada,» teatas pank ka omaenda avalduses.

Ajaleht The Timesi andmetel on see töö aga raskendatud, kuna suur osa summast hoiustatakse konkureerivate pankade kontodel, mistõttu ei pääse Santander vahenditele ise ligi. Ka pole selge, kuidas pangad reageerivad, kui nende kliendid on raha juba kulutanud.