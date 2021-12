Koroona pole ainus – lennufirmasid kimbutab uus suur probleem

See on märkimisväärne pilootide puudus, mille põhjustab 65-aastaste lendurite kohustuslik pensioniiga. Lennunduse kauaaegne analüütiku Helane Beckeri hinnangul vajab lennundussektor järgmise kümnendi jooksul 35 000–40 000 uut pilooti, ​​et korvata pensionile jäävate töötajate arvu ja pidada sammu taastuva reisinõudlusega.

«Meil on palju piloote, kes tulid tööle 1980ndatel ja on lähenemas 65 eluaastale,» ütles Becker Yahoo Finance Live'le, märkides, et paljud neist otsustavad 62-aastaselt pensionile jääda.

Kui lennundus ei suuda tagada pilootide järelkasvu, on nad Beckeri sõnul sunnitud vähendama lende väiksematesse linnadesse ja kaotavad seetõttu käivet ja kasumit.

Ka teised eksperdid arvavad, et pilootide puudus saab sektori vastutuuleks.

«Lennunduse tagasihoidliku taastumise stsenaariumi korral usume, et ülemaailmne pilootide defitsiit tekib teatud piirkondades juba hiljemalt 2023. aastal ja tõenäoliselt ka varem,» hindas Geoff Murray konsultatsioonifirmast Oliver Wyman. «Kiirema taastumise ja suuremate tarnešokkide korral võib seda aga tunda juba selle aasta lõpus. Mis puutub suurusjärku, siis meie kõige tõenäolisemate stsenaariumide kohaselt on 2025. aastaks üle maailma puudu 34 000 pilooti võrra. Kõige äärmuslikumate stsenaariumide korral võib see number ulatuda 50 000ni.»

FlightAware'i andmetel hilines neljapäeval 7624 lendu ja tühistati 2623 lendu, kuna lennufirmad näevad oma töötajaid pandeemia tõttu läbi. Reisikaos sai alguse jõuludele eelnenud päevadel ja see on näidanud väheseid vaibumise märke. Tegelikult on mõned suuremad lennufirmad alustanud juba lendude ennetavalt kärpimist.

Üllataval kombel on suuremate lennufirmade Southwest Airlinesi, United Airlinesi ja Delta Air Linesi aktsiad tõusnud isegi reisisegaduse ajal viimase viie kauplemissessiooniga keskmiselt 4%. JetBlue aktsia on 1% miinuses.