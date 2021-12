Ajalooline hetk! Norras on täna Nord Pooli krõbedaim elektrihind

Norra on aastaid olnud riik, mis tuntud Euroopa soodsaimate elektrihindade poolest. Odavate energiahindade peamiseks saladuseks on olnud riigi võimsad hüdrojaamad, mis annavad ligi 90 protsenti riigis toodetavast elektrienergiast. Viimastel aastatel on Norra hinnaerinevused naaberriikidega aga tasandanud, kuna ülekandekaablite abil on end tihedamalt seotud teiste riikide elektriturgudega.