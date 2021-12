Personaliettevõte: tööotsijad on hakanud kandideerimise eest raha küsima

5. Energiahindade tõus toob töötajad palka juurde küsima

Tööandjad on tööjõukriisi oludes niigi püsti hädas ja maksavad end lõhki, et uusi inimesi leida. Üldiselt juba kõik tööandjaid teavad, et olemasolevate töötajate hoidmine on märksa jätkusuutlikum ja soodsam. Energiahindade hüppeline tõus toob aga ka need lojaalsed töötajad palka juurde küsima, kes seda muidu ehk teha ei tihkaks.

6. Kodus töötatakse rohkem kui tööl

Koroona-aastad on muutnud tõenäoliselt jäädavalt seda, kuidas ja kus inimesed tööd teevad. Paljudes valdkondades on kodus töötamisest saanud norm, kontoris käiakse pigem harva ning kontoripindade vajaduse langus jätkub ilmselt ka pärast viiruspandeemia ületamist. Kui seni tähendas kodus töötamise võimalus tööandja poolt enamasti kahe monitori ja kahe kontoritooli ostmist, siis kurioossel kombel sekkub nüüd tööandja üha enam töötaja «kodukujundusse». Omamoodi väljakutse on see ka maksuametile, sest veel mõned aastad tagasi oleks töötaja koju tapeedi või kardinate ostmine paistnud mõeldamatu, aastal 2022 enam mitte.

7. Kaugtöö suhete rägastik tekitab juriidilisi probleeme

Kodutöö kõrval on üha populaarsem ka selline kaugtöö, mida tehakse teisest riigist. Sisuliselt pole täna probleemi elada Hispaanias või Saksamaal ja töötada mõnes Eesti ettevõttes, aga halduslikult ja juriidiliselt on selline risti-rästi elamine ja töötamine ülimalt keeruline ja vajab lahendamist rahvusvahelisel tasemel. Pikema puhkusereisi ajal kaugtöö tegemine pole jätkuvalt probleem, küll aga see, kui inimesed lähevad faktiliselt välismaale elama või viibivad seal üle poole aastast. Ennekõike puudutab see makse, sest tööandja pole huvitatud haldus- ja maksukoormusest, mis kaasneb teise riiki maksude arvestamisest ja tasumisest.

8. Juurte juurde tagasi ehk meister igas ametis

Paljud inimesed mäletavad veel, et nõukaajal remontis igaüks ise oma autot, vahetas vannitoas torusid, kasvatas perele kartulit ja õmbles lastele riided selga. Viimased paarkümmend aastat pole see enam tavaks, sest kõike on saanud osta sisse. Praegu toimub teenusepakkuja kultuuri muutus ehk klient ei ole enam kuningas, selleks on saamas hoopis teenuse pakkuja. Pisitöödeks on spetsialiste pea võimatu leida, nende ooteajad on kuude pikkused ja tunnitasud krõbedad. Tegu pole küll otseselt tööjõuturgu puudutava trendiga, kuid on sellest tingitud ja lähitulevikus näeme üha enam, et inimesed õpivad ise tegema asju, mida nad on seni sisse ostnud ehk pöördume vaikselt juurte juurde tagasi. Sellega koos kaasneb kutse- ja hobihariduse populaarsus, aga inimesed ei õpi uut eriala tihtilugu mitte karjääripöördeks, vaid isiklikuks arenguks ja vajaduseks.

9. Kes ei automatiseeri, läheb pankrotti

Tööjõudefitsiit ja palgasurve muudavad paljude tööde tegemise mõttetuks, sest ettevõtte poolt müüdava toote või teenuse eest pole keegi nõus ebamõistlikult kõrget hinda maksma. Odavat tööjõudu ei leia varsti enam kodu- ega välismaalt, seega on ellujäämiseks vaja maksimaalselt tegevusi automatiseerida ja digitaliseerida ning inimeste tööd seejuures mitmekesistada. Paraku paljud ettevõtted sellega hakkama ei saa ning kuna paralleelselt ka muude ressursside hinnad tõusevad, siis näeme lähitulevikus paljude vanas mõttemallis tegutsevate ettevõtete pankrotte ja kolimist kolmandatesse riikidesse.

10. Pehmed väärtused muutuvad tugevaks