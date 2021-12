AVALIK PÖÖRDUMINE ⟩ Suursaared: piletihindade tõus tuleb edasi lükata!

MKM teavitas 26. detsembril avalikkust kavatsusest muuta piletihinna määrust Kuivastu-Virtsu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel alates 1. veebruarist 2022.

Kui praegu maksab täispilet Saaremaale 3 ja autopilet on 8,40 eurot, siis veebruarist tuleb Saaremaa külastajal maksta praamipileti eest 4,29 eurot ning autopileti eest 12 eurot. Hiiumaale sõites kerkib täispileti hind praeguselt 3,40 eurolt 4,86 euroni ning autopileti hind 10 eurolt 14,29 euroni.

Kuigi kohalikke elanikke hinnatõus ei puuduta, on suursaarte omavalitsused ja ettevõtjad hinnatõusu suhtes ülikriitilised. «Oleme ühemõtteliselt sellele vastu. Peame vajalikuks antud tähtaja edasilükkamist määramata ajaks kuni kokkulepete saavutamiseni,» teatavad allakirjutanud pöördumises.

Ettevõtjad ja omavalitsused heidavad riigile ette, et nendega pole hinnakujunduses läbi räägitud. «Suur murekoht antud protsessis on selle teguviis. Saarte elanikele on parvlaevaühendus eluliselt tähtis teenus ja mõjutab kõiki ja kõike, mis meie piirkonnas toimub. Sellise kaaluga teenuse muudatuste arutelu peab toimuma kõiki osapooli kaasates. Kõik teemad peavad saama läbi arutatud ja kõik numbrid ühiselt läbi arvutatud. Koos peame leidma parima võimaliku lahenduse. Soovime esimesel võimalusel selleteemalise koosoleku kokkukutsumist kõrgeimal tasandil,» seisab pöördumises.

Mõju jõuab ringiga kohalikeni

Samuti osundavad kirja koostajad, et hinnatõus kahjustab suursaarte ettevõtete konkurentsivõimet. «Parvlaevaühendus on suursaarte ja mandri-Eesti vaheline maanteepikendus, mille eesmärk on efektiivse avaliku transpordi võimaluse tagamine. Avalike transpordiühenduste tagamisel riigi eri piirkondade vahel on oluline tagada otsuste läbipaistvus ja võrdne kohtlemine. Käesolev otsuse kavand kahjustab oluliselt suursaarte ettevõtluse ja elukeskkonna konkurentsivõimet, võrreldes mandri ja selle peamiste tõmbekeskustega.»

Kuigi MKM on rõhutanud, et kohalikke elanikke hinnatõus ei mõjuta, on see saarte esindajate sõnul eksitav jutt.

«Väide, et suursaarte püsielanikke ja ettevõtjaid piletihindade muudatused ei puuduta, kuna neile jäävad kehtima samade soodustustega piletihinnad nagu kehtivas määruses, ei pea paika. Piletihinnamääruse muudatused mõjutavad otseselt kõiki suursaarte elanikke ja ettevõtjaid – kaubad ja teenused kallinevad, sise- ja välisturistide külastatavusele avaldab negatiivset mõju ning elu suursaartel kallineb. Olukorras, kus avalikku liinivedu teenindav ettevõte teenib aastas üle 7 miljoni euro kasumit, oleme valitsuse plaanitavale piletihinna määruse muudatusele kategooriliselt vastu ning sellisel kujul ja selliste põhjendustega on piletihindade tõstmine vastuvõetamatu kõikidele suursaarte elanikele ja ettevõtjatele,» teatatakse lõpetuseks.

Pöördumisele kirjutasid alla:

Muhu Vallavalitsuse nimel Raido Liitmäe

Hiiumaa Vallavalitsuse nimel Hergo Tasuja

Muhu Vallavolikogu nimel Ain Saaremäel

Hiiumaa Vallavolikogu nimel Anu Pielberg

Saaremaa Vallavolikogu nimel Jaanus Tamkivi

Hiiumaa Ettevõtjate liidu nimel Arno Kuusk

Saaremaa Ettevõtjate liidu nimel Robert Pajussaar

Hiiumaa Turismiklastri nimel Kristel Üksvärav

Pöördumisega ühinesid:

Saarte Lihaveisekasvatajate Klubi nimel Ants Jõgi