Swedbank: iga teine kaardimakse on viipemakse

Seejuures on Swedbanki mobiiliäpil Eestis ligi 400 000 kasutajat. «Mobiiliäpi kasutamine on klientidele muutunud üha intuitiivsemaks. Nüüdseks tehakse 44 protsenti pangakanalitesse sisselogimisi sõrmejälje või näotuvastusega, Smart-ID kasutamine on 37 protsendiga teisel kohal,» ütles Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets pressiteates.