Hololei sõnul on slottide ehk lennuväljadel määratud kindlate õhkutõusmis- ja maandumisaegade teema olnud pandeemia puhkemisest alates teravalt üleval. «Mitmed osapooled püüavad seista oma huvide eest ning Euroopa Komisjoni reeglistik on siin kompromisslahenduseks,» rääkis Hololei.

Õhkutõusmis- ja maandumisaegade broneerimisega on seotud kolm osapoolt. Esiteks suured lennufirmad, kes veavad oma sõlmlennuväljadele Euroopast reisijaid ette, et need siis üle maailma laiali lennutada, näiteks Lufthansa.