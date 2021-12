Mandariinid olid ka tänavu pühadeaja üks müüdumaid tooteid

Mandariine osteti jõulunädalal üle Eesti kokku 152 tonni, ütles Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel.

Ent lisaks traditsioonilistele mandariinidele oli nõudlus suur ka teiste värskete puuviljade ja marjade järele. «Näiteks on mustikate müük sel aastal kolmekordistunud, viinamarjade müük kasvanud 30 protsenti ja granaatõunal 70 protsenti. Kahekordistunud on ka mangode müük, kuna nende kvaliteet on tõusnud,» tõi Schapel välja. Võrreldes varasemaga nägi Maxima juba pühade eel üle 15-protsendist puu- ja juurviljade segmendi kasvu.

Pagaritoodete müük kasvas jõudsalt

Pühadeaja esiviisikus olid jaeketil mandariinid, värsked juurviljad, juustud, värsked pagaritooted ning valmissalatid, kusjuures pagaritoodete müük kasvas perioodil 20.–26. detsember eelmise aastaga võrreldes ligi 40 protsenti.

Ka värske liha müüginumbrid kasvasid jõulude ja aastavahetuse eel. «Samas trend näitab, et sealiha kõrval eelistatakse üha rohkem linnuliha. See aasta polnud selles suhtes erand, kanaliha müük kasvas jõulunädalal mullusega võrreldes ligi 20 protsenti,» märkis Schapel. Ka parti osteti väga hästi, samuti marineeritud hane ja jäneseliha. Liha kõrval on eestimaalased hakanud enam armastama ka kala ning mereande.

Varasemast rohkem valiti Schapeli sõnul ostukorvi ka huvitavamaid premium- ja kallima hinnaklassi tooteid.

«Aedviljade osas on kasvanud nõudlus avokaado järele, selle müük kasvas juba selle aasta pühade eel 22 protsenti. Ka roheliste salatite ja maitsetaimede müük on 30 protsenti varasemast kõrgem,» rääkis ta. Jõulunädalal läks väga hästi näiteks ka tomat, mille müük kasvas aasta varasemaga võrreldes ligi 42 protsenti.

Näha on ka valmistoidu müüginumbrite kasvu. Pühade eel kasvas Maximas valmistoidu müük 19 protsenti, salatitel 28 protsenti ja kondiitritoodetel 14 protsenti. Jõulunädalal kasvas kulinaariatoodete müük mullusega võrreldes lausa 38 protsenti, sealhulgas salatite müük üle 80 protsendi.

Maiustused oli populaarne kink

Kõige populaarsemaks jõulukingiks on Schapeli sõnul viimasel paaril aastal olnud maiustused ja see aasta ei olnud selles suhtes mingi erand. «Tänu suuremale sortimendile nägime, et maiustuste müüginumbrid kasvavad juba kolmandat aastast järjest kahekohalise protsendi võrra,» ütles ta.

Vaatamata lumistele ilmadele oli talvespordivahendite järele Schapeli sõnul 2020. aasta detsembris suurem huvi kui sel aastal. «Samas novembris osteti talispordivahendeid 7 protsenti rohkem kui mullu. Ka on huvi talispordivahendite vastu olnud kõrgem kui see oli näiteks 2019. aasta novembris või detsembris,» tõi ta välja.

Võrreldes kahe aasta taguse ajaga on huvi talispordivahendite vastu kasvanud nende kahe kuu jooksul kokku 30 protsenti. Selle aasta novembris osteti talispordivahendeid 10 protsenti ja detsembris 37 protsenti enam kui 2019. aastal.

Rimi sisekommunikatsiooni spetsialisti Teet Koljali sõnul selle aasta pühad populaarsete kaupade osas väga ei erinenud eelnevatest aastatest. «Traditsiooniliselt olid esirinnas mandariinid, kinke- ja kommipakid, verivorstid, hapukapsas, mänguasjad,» loetles ta.