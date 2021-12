Saaremaa ettevõtjad sõdivad praamipileti hinnatõusu vastu

«Ettevõtjate liidu jaoks on igasugune piletihinna tõus täielikult vastuvõetamatu, sest me jätkuvalt loodame, et parvlaevaühendus on ikkagi maanteede pikendus,» ütles SELi juhatuse esimees Robert Pajussaar. «Hea küll, me saame aru, et tänaseks on kokku lepitud mingid hinnad ja et pikemas perspektiivis võime tõepoolest nende muutmise osas läbirääkimisi pidada.»

Robert Pajussaar FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

SELi juhatuse esimees lisas, et tema jaoks tuli hinnatõus täieliku ootamatusena. «Näiteks minu enda ettevõtet puudutab see otseselt, sest me pidevalt toome kaupa sisse ja viime kaupa välja,» selgitas ta. «Hinnatõus vähendab aga kõigi meie ettevõtete konkurentsivõimet. Täna me ju elame olukorras, kus kõik kulud on niigi juba kasvanud.»

Pajussaare sõnul võtavad juba praegu paljud laenu, et oma kulusid katta. «Kes räägib täna enam kasumi teenimisest?» esitas ta küsimuse. «Ainuke ettevõte, kellel täna ehk on suur kasum, on TS Laevad.»

Saaremaa ettevõtjate arvates oli ka valitsuse kommunikatsioon parvlaevapileti hinnatõusu kohta äärmiselt puudulik. «Selliseid asju tuleks ikka arutama hakata pool aastat või vähemalt mõned kuud varem,» märkis Pajussaar. «Arutellu oleks tulnud kaasata ka saarte elanikke, keda see otseselt puudutab.»

Küsimusele, mida kavatsevad Saaremaa ettevõtjad nüüd ette võtta, vastas SELi juhatuse esimees, et esialgu hakkavad nad tegelema pöördumistega. «See on praegu meie ainuke relv, mida saame kasutada,» tõdes ta. «Samas püüame enda ümber koondada inimesi ja organisatsioone, kes mõtlevad samamoodi nagu meie, et siis üheskoos leida lahendusi ja teha tugevat lobitööd, et seda hinnatõusu ei tuleks.»