Omikron tõi reisimise kohale taas mustad pilved

Eelmisel nädalal hakati massiliselt reise tühistama ning mitmed suured lennufirmad teatasid, et kärbivad jaanuari ja veebruari lennugraafikuid. Põhjustena teatati, et omikron on toonud kaasa nõudluse järsu languse, sest inimesed kardavad nii uue tüvega kaasnevat suuremat nakatumisohtu kui ka kiiresti karmistuvaid reisipiiranguid. Lisaks on ka paljud piloodid haiged või karantiinis ja asendusmeeskondi pole kusagilt võtta.