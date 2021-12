Kohus jättis Dzintarsi endise omaniku kaubamärkidest ilma

Dzintarsi pankrotihaldur Janis Ozolinš nõudis kohtult, et viimane tunnistaks kehtetuks pahatahtliku kaubamärkide ümberregistreerimise. Nimelt registreeris Gertšikov Dzintarsi kaubamärgid juba pärast ettevõtte kohtuasjade algust enda teise firma nimele.

Ozolinši esindajad selgitasid, et kaubamärgid on Dzintarsi väga oluline ja väärtuslik vara.

Kohus otsustaski tunnistada AS Dzintarsi õigust kaubamärkidele.

Kohus kuulutas Dzintarsi maskejõuetuks 12. novembril 2019. aastal. Eesti miljonäri Oleg Ossinovski Skinest Group ostis ettevõtte varad 5,5 miljoni euro eest 2020. aasta septembris. Selle aasta alguses teatati, et ettevõte tegutseb edaspidi H.A. Briegeri nime all. Ettevõtte omanikud on 67 protsendiga Oleg Ossinovski ja 33 protsendiga Anastasija Udalova.