Paulig Eesti kasum langes mullu ligi kolmandiku võrra

86 protsenti ettevõtte müügitulust moodustas jaekaubandus ehk kohvi müük Balti riikides ning 14 protsenti muu ärivaldkond. Müügitulust 50 protsenti teeniti Eestis, 42 protsenti Leedus ja 8 protsenti Lätis, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest. Kohvimüük tõusis aastaga 1 protsendi võrra, mis on seotud tiheda konkurentsi ja kohvimüügi hindade langusega jaekaubanduse turul.

Ettevõtte mitmesugused tegevuskulud olid 4,2 miljonit eurot, mis on 4 protsenti vähem kui 2019. aastal. Turundus- ja reklaamikulud vähenesid 8 protsendi võrra, moodustades 2,3 miljonit eurot. Uutesse rendiseadmetesse investeeriti 184 000 eurot.

2020. aastal jaotati eelmiste perioodide kasumi arvelt dividende summas 1 miljon eurot, millelt maksti tulumaksu summas 250 000 eurot. Kavas on jätkata dividende jaotamist regulaarselt igal aastal.

Paulig Coffee Estonia AS on kohvi jaemüügi ja turundusega ning kohviseadmete müügi, rendi, hoolduse ja muude materjalide müümisega tegelev ettevõte, mis on Oy Gustav Paulig Ab tütarettevõte ja kuulub 100 protsenti rahvusvahelisse Pauligi kontserni.