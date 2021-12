Jõulukink Euroopale: gaasi hind kukub kolinal

Hoolimata järsust langusest on mullusega võrreldes gaas endiselt üle viie korra kallim. Samas saabub üha enam veeldatud maagaasi LNG-tankereid Euroopasse, suurendades ootusi, et uued tarned aitavad siinset pingelist energiaturgu tasakaalustada. Nädalalõpul oli Ameerikast Euroopasse suundumas 20 LNG-tankerit, võrreldes 15 jõululaupäevale eelneval päeval. Veel 14 alust on suundunud lõplikke tellimusi oodates üle Atlandi Euroopa poole.