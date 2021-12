Swedbankis investeerijate arv ületas 100 000 piiri

Üks populaarsemaid investeerimisvõimalusi oli Swedbankis aga kolmas pensionisammas, kuhu on kokku aasta lõpu seisuga investeerinud juba ligi 50 000 inimest. Seejuures on tervelt 43 protsendil täiskasvanud kolmanda sambaga liitunutest investeerimisperiood alla ühe aasta.

Kokku on kolmandas sambas igal täiskasvanul keskmiselt 7000 eurot ja fondide maht on kokku 150 miljonit eurot. Üle viie aasta kogunud täiskasvanutel on kolmandas sambas keskmiselt üle 11 000 euro.

Samas on Ulla sõnul investeerimisel kõige aktiivsemateks muutunud noored – väärtpaberikontosid omavate noorte arv on eelmise aasta sama ajaga kasvanud enam kui 2-3 korda. Kõige kiirem kasv on olnud just 18-aastaste noorte hulgas.