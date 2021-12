Moskva kahtleb Nord Stream 2 tulevikus

«Saksamaa käitus eelmise juhtkonna ajal küllalt vastutustundlikult. Mina, ausalt öelda, olen üllatunud, kuidas proua Merkel käitus, kuidas ta seisis oma Euroopa naabrite ja ilmselt USA survele vastu,» ütles Kossatšov usutluses Interfaxile.

«Kas taolist poliitilist vaprust ja kuraasi jätkub ka praegustel Saksamaa juhtidel? Oi, ei tea, ei tea. Sellest on vara rääkida,» sõnas ta.

Senaator avaldas lootust, et «uuel Saksa juhtkonnal on niisama vähe manööverdamisruumi kui oli proua Merkelil». «Ta ju ei lähtunud oma sümpaatiast Venemaa suhtes, vaid Saksamaa pragmaatilistest huvidest ja Saksa äri võimsast nõudmisest. See nõudmine ei ole muutunud. Ja jääb üle uskuda sellesse, et Saksamaa uus juhtkond kuuleb seda niisama hästi,» märkis Kossatšov.

Ta kutsus lääneriike üles lõpetama väidetav Venemaaga kavaldamine Euroopa gaasitarnete osas.

«Pöörake tähelepanu sellele, kuidas lääne meedia ja selle sabas kahjuks ka mõni meie meedium esitavad uudist gaasi pumpamise peatumisest Venemaa ja Euroopa vahel: Gazprom taas kord ei reserveerinud pumpamisvõimsusi. Tegelikult on täiesti arusaadav, et ostjad ei telli seda gaasi, sest see läheb juba teise hinnaga, mitte lepingu-, vaid hetkehinnaga. Oleks aus, kui meedia kirjutaks Ruhrgas (või keegi veel) ei broneerinud tänaseks tarneid Venemaalt,» esitas Kossatšov oma sündmuste tõlgenduse.

Tema arvates Venemaa täidab Euroopa gaasitellimused, kui neid peaks laekuma. «Olen kindel, et kui keegi ütleks meile: «Tahame teilt osta taolise gaasipartii», siis loomulikult me broneeriksime otsekohe selle gaasijuhtme ja tarniksime selle partii. Kuid sellest ei ole ju juttugi,» sõnas Kossatšov.

Ta nimetas valeks ja täielikuks, kuid teadlikuks rumaluseks väiteid, et Gazprom on ventiili kinni keeranud, et saavutada Nord Stream 2 kiirema sertifitseerimise.

«Ei ole mõtet hoida gaasijuhet tühjana. Täpselt samamoodi kui tarbijad, oleme huvitatud sellest, et seda toru mööda kulgeks gaas. Tahame teenida sellega raha nagu kõik muudki, kes neis tehinguis osalevad,» sõnas Kossatšov.