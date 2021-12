Rahva toetus Rail Baltica ehitusele on rekordiliselt kõrge

«Rail Baltica arendamine muutub nüüd iga aastaga järjest nähtavamaks. Oleme alustanud mitme erineva raudteeristumise ehitamisega ning ehitusobjekte lisandub 2022. aastal rohkelt juurde. Seejuures on julgustav, et elanikkonna toetus Rail Balticale on püsinud kõrge ning raudtee mõju nähakse positiivsena. Eriti teeb headmeelt noorema põlvkonna kõrge toetus, sest just nemad saavad olema tulevikus Rail Baltica peamised kasutajad,» lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.