Ettevõtete laenud ületasid 8 miljardi euro piiri

Ehkki enam kui 60 päeva laenumaksega võlgu jäänud laenude maht on endiselt rekordmadalal tasemel, kasvas see esimest korda sel aastal majapidamiste seas, kokku veidi vähem kui miljoni euro võrra. Kui aasta algul oli enam kui 60 päeva tasumata laenumaksega majapidamiste laenude maht üle 61 miljoni, siis novembri lõpuks 18,6 miljonit eurot. Ettevõtete probleemlaenude maht kahanes aga jätkuvalt, jõudes nii aasta kui kogu portfelli ajaloo madalaimale tasemele – 26,6 miljoni euroni. Aasta algul oli probleemsete ettevõtete laenude maht üle 40 miljoni euro.

«Probleemsete laenude ülimadal tase ja stabiilselt kasvav laenuportfell näitavad, et Eesti majanduse käsi käib endiselt hästi ja nii inimeste kui ettevõtete kindlustunne on tugev,» rääkis Pangaliidu juht Katrin Talihärm. «Samas peame olema tähelepanelikud, kuna majanduses toimub mitmeid protsesse, mis teevad pisut murelikuks: väga kiire hinnatõus, aina uusi rekordeid löövad energiahinnad, süvenev tööjõupuudus ja palgasurve, paljudele koduostu kättesaamatuks muutev kinnisvara hinnakasv.»

Lisaks ei tohi endiselt unustada, et ehkki majandusel tervikuna läheb hästi, on pandeemia olukorras siiski sektoreid, kus on keeruline teha tulevikuplaane ning kahanenud käibe tingimustes olukorraga toime tulla.

2022. aasta jooksul võib aset leida sündmus, mida paljud Eesti laenuvõtjad enam ei mäletagi – Euribori kasv üle nulli. «See, et Euroopa keskpank võiks intressimäärasid tõsta, on kiire inflatsiooni keskkonnas muutumas aina tõenäolisemaks,» nentis Talihärm ja lisas, et see tõstaks pea kõigi Eesti laenuvõtjate igakuiseid laenumakseid, sest reeglina on laenuintress Euribori tasemega seotud.