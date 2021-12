Üks e-kiri, mis teatas 15 miljoni dollari suurusest kingitusest, jäi kuudeks avamata, sest arvati, et tegemist on nn õngitsemiskirjaga. Veel mitut saatja aadressita kirja teatega 20 miljoni dollari suurusest annetusest ignoreerisid büroo assistendid, kes uskusid, et tegemist on petukirjaga. Üks kirja saaja, kellele lubati miljoneid, pöördusid advokaadi poole, kelle arvates oli samuti tegemist ilmselt pettusega.