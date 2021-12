AASTA NÄOD ⟩ Mees, kelle investorid üle kuldavad

Villig on suutnud ligemale kaheksa aastaga ehitada üles maailmanimega ettevõtte, kus ainuüksi Eestis on tööl tuhatkond inimest. Kullereid ei jõua keegi kokku lugeda. Investoritele äri meeldib.

Kuid päris pilvitu taevas Bolti kohal pole: Euroopa Liit tegi algatuse, mis võtab platvormitöö tugevamalt regulatsioonide alla. Kui seni on platvormid töötanud põhimõttel, et kullerid-teenusepakkujad on igaüks ise ettevõtja ja maksavad oma maksud ise ning platvormi asi on oma teenustasu sisse kasseerida, siis Brüsselis arvatakse, et päris nii ei saa. Kui algatus läbi läheb, saavad väga paljud kullerid endale töötaja staatuse ja seega õiguse näiteks miinimumpalgale, haigekassale, puhkusele ja tööõnnetusvastasele kaitsele.