AASTA NÄOD ⟩ Confido meditsiiniimpeeriumi rajaja

Lambot on Confido käivet laienemisega tublisti kasvatatud ja seda isegi hoolimata mitmekuisest tööseisakust möödunud aastal. Kasumiga küll nii hästi ei läinud ja grupp jäi eelmisel aastal ligi 2,7 miljoni euroga kahjumisse.

See aga Lambotit ei heiduta, sest nii kiire kasvu perioodil on raamatupidamislik kahjum ootuspärane. Vastupidi, ettevõtte omanikud on mahukaid investeeringuid kavandades sellega arvestanud. Tuleval aastal loodab ta viia grupi ka võidukalt kasumisse.