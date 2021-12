Luksusautode tootjad naudivad hinnarekordeid, samas kui tootmine kukub

Komponentide nappus ei sega sugugi mitte kõiki Euroopa autotootjaid teenimast korralikku müügitulu. Piiratud pakkumine ja hüppeliselt kasvav nõudlus andsid Audi, BMW ja Mercedese tootjatele võimaluse kergitada oma kallima otsa mudelite hinnad rekordilistele tasemetele, kirjutas Financial Times.

BMW, Audi ja Mercedes-Benzi tulud auto kohta kasvasid tänavu võrreldes 2019. aasta pandeemiaeelse ajaga keskmiselt ligi 25 protsenti, näitas Stifel panga analüüs. Tootjad loodavad, et aastakümneid kestnud trend, kus toodeti rohkem autosid, kui müüa suudeti, on lõpuks läbi. Varasematel aastatel on autotootjad olnud sunnitud pakkuma edasimüüjatele üha suuremaid allahindlusi. Tänu sellele saadi tootmismahtude eesmärgid täidetud ja tehastesse seisma jäänud autod müügiplatsidele.

Alates 2019. aastast, mil maailmamajandus nõrgenes, on tootjad hakanud tootma vähem autosid, kui suudavad müüa, kusjuures vahe on sel aastal kasvanud ligikaudu 4 miljoni autoni. Kuigi pärast 2009. aasta finantskriisi oli samasugune autode defitsiit nagu praegu, peeti seda toona aastatepikkuse ületootmise tõttu tekkinud anomaaliaks.

«Nüüd oleme näinud varude vähenemist juba kolm aastat,» ütles Stifeli analüütik Daniel Schwarz. «Seda pole varem juhtunud.»

Kui 2019. aastal sai Mercedes-Benz ühe auto kohta keskmiselt müügitulu 38 000 eurot, siis tänavu kolmandas kvartalis kerkis tulu juba 54 000 euroni. Audi müügitulu ühe auto pealt on kasvanud 46 000 eurolt ligikaudu 57 500 euroni.

BMW on kiibikriisiga paremini hakkama saanud ning toomine on langenud konkurentidest vähem. Seetõttu on aga ka BMW mudeltite hinnatõus olnud tagasihoidlikum. 2019. aasta 36 000 eurolt sõiduki kohta, tõusis BMWde keskmine hind tänavu 38 000 euroni.

Kõige enam on võitnud kriisist need autofirmad, kes eelistasid kallimate mudelite tootmist. Näiteks Mercedeste tootmine langes tänavu kolmandas kvartalis 30 protsenti, kuid müügitulud vähenesid vaid ühe protsendi. Stifeli analüüs näitab, et Mercedese ühe kvartali maksueelne kasum suurenes 1,4 miljardi euro võrra ainuüksi parema hinnakujunduse ja tänu saadaolevate kiipide paigutamisele kõrgema klassi ja suurema marginaaliga sõidukitele.

Kuna investorid kiitsid need muutused heaks, siis väidavad autotootjate juhid, et jätkavad sellise strateegiaga ka siis, kui komponentide tarned taastuvad. «Pole mingit survet mahtu taga ajada,» ütles Mercedese juht Ola Kallenius sel kuul Financial Timesile. Ettevõtte finantsjuht Harald Wilhelm lubas aga «keskenduda sellele, kust raha tuleb».

Luksusautode tootjaid soosib ka kasutatud autode hinnatõus. Autod tagastatakse liisingfirmadele 12-36 kuu möödudes ja kuna nüüd saab nende eest varasemast tunduvalt kõrgemat hinda, ollakse ka uute autode eest valmis rohkem maksma.