Utilitas tahab Liivi lahte oma tuuleparki 229 tuulikuga

«Hoonestusloa taotlusega on kavandatud rajada meretuulepark, mis koosneb kuni 299 tuulikust, tuulikute omavaheliseks vahekauguseks on orienteeruvalt 1 km,» sõnas TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik.

Ta lisas, et hoonestusloa objektiks oleva ehitise kasutamise otstarve on meres paiknevate tuuleelektrijaama rajatiste kaudu elektrienergia ja/või vesiniku tootmine. Kavandatava meretuulepargi võimsus on orienteeruvalt kuni 5980 megavatti (MW).