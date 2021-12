Raport: kui riigid selle probleemiga hakkama ei saa, tuleb 2023. aastal leppida majanduslangusega

Briti konsultatsioonifirma Cebr prognoosib, et Hiina kerkib dollaripõhises arvestuses maailma suurimaks majanduseks 2030. aastal. See on kaks aastat hiljem, kui prognoosis mullu World Economic League Table, vahendab Reuters.

Cebri asejuht Douglas McWilliams lausus, et 2020ndate kõige olulisem küsimus on, kuidas riigid inflatsiooniga hakkama saavad. Näiteks maailma suurimas majanduses USAs on see näitaja kerkinud juba 6,8 protsendi tasemele.