Elektrijaamade ehitamise huvi on tänavu hüppeliselt kasvanud

Kui varasemal kolmel aastal on Eleringile esitatud keskmiselt kaks tootja liitumistaotlust aastas, siis sel aastal on esitatud juba 25 tootja taotlust, selgub Eleringi andmetest. Kokku on sel aastal esitatud taotlusi lisada Eleringi võrku 2665 megavati ulatuses tootmisvõimsuseid.

«Huvi on liita küllalt suuri võimsusi – keskmine soovitav liitumisvõimsus on üle 100 megavati. Tähelepanuväärne on see, et lisaks päikesejaamadele on huvi üles näidanud ka salvestusseadete arendajad,» ütles ERR-ile Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster.

«25 taotlusest 18 on päikeseelektrijaama liitumiseks, kolmel juhul soovitakse ühendada päikeseelektrijaama, millega on integreeritud salvestusseadmed, üks potentsiaalne liituja on tuulepark, millega on integreeritud salvestusseadmed, ning kolmel juhul on huviliseks salvestusseadmete arendajad,» rääkis Köster.

Kõigi tootjate taotluste summaarne tootmisvõimsus on 2665 megavatti, keskmine võimsus taotluse kohta 107 megavatti. Kolme salvestusseadme keskmine võrku antav võimsus on liitumistaotluste järgi 234 megavatti ja võrgust võetav võimsus on 231 megavatti.

«Huvitav võrdlus on see, elektritootjate olemasolevate võrguühenduste maht on üle 3000 megavati. Ehk sellel aastal laekunud taotlused ligi 2700 megavati liitmiseks on pea samas suurusjärgus olemasolevatega. Liitumiste menetlemine eeldab hoolikat analüüsi, et välja selgitada, kuidas sellised võimsused võrku mahuvad ning kus ja kuidas tuleb võrku tugevdada,» rääkis Köster.

Eleringile taotluse esitamine tähendab seda, et taotlejal on olemas nii projekt kui a maakasutusluba. Ehk tootjal on võrdlemisi tõsine plaanis elektrijaama ehitada. Lisaks tuleb maksta taotluse menetlustasu. Siiski ei tähenda taotluse esitamine, et taotleja igal juhul ka elektrijaama valmis ehitab.