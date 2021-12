Lidl lükkas poekettide palgarallile hoo sisse

«Töötajaid on niigi raske leida, kuid jaekaubanduses on inimesed sellest hoolimata endiselt alamakstud,» ütles 13 kauplusega A1000 Marketi juhatuse liige Tarmo Lauring. «Jaeketid teatavad küll keskmisest palgatõusust ja töötasust, mida on müüjatel võimalik teenida, kuid see, palju tegelikult makstakse, jääb ähmaseks. Inimesed, kes meile teistest kettidest üle tulevad, nimetavad töövestlusel enamasti oma senise palga suuruse. Mulle jääb arusaamatuks, kuidas nad oma eluga seni üldse toime on tulnud.»