Äpp, mis aitab säästa raha ja elektrit

Rakenduses saab tunnise täpsusega vaadata tarbitud energia hulka. Näiteks, olles mõnel õhtul sauna teinud, on võimalik tagantjärele hinnata, kui palju kasvas majapidamise energiatarve elektrikerise töötamise ajal. Äpis kuvatavad elektrienergia börsihinnad aitavad aga kasutajal nõude- ja tavalise pesumasina tööle panna just siis, kui energia hind on kõige soodsam. Need on kõige ilmsemad võimalused vähendada aasta lõikes energiale tehtavaid kulutusi.