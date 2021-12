Venemaa eitab gaasitarnete piiramist Euroopasse

Vene president Vladimir Putin ütles, et gaasi saatmine vastupidises suunas pole poliitiline käik ning ütles, et Poola tõrjus Venemaa gaasitoru haldamise juurest kõrvale.

«Kõik süüdistused Venemaa ja Gazpromi vastu, et me ei tarni Euroopa turule piisavalt gaasi, on täiesti põhjendamatud, vastuvõetamatud ja valed,» ütles Gazpromi kõneisik Sergei Kuperjanov laupäeva õhtul.