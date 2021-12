Tai perefirma ostab Briti kuulsa luksuskaubamajade keti

1956. aastal Bangkokis oma esimese kaubamaja avanud Central Group on tänaseks Tai suurim kaubanduskeskuste omanik. Ettevõte kuulub Tai miljardär Chirathivati ​​perekonnale ning sel on nii Tais kui mujal maailmas mitmeid kaubanduskeskusi, elektroonika- ja toidupoode, hotelle ja restorane. Lisaks on Centralil e-kaubanduse ühisettevõte Hiina JD.com-iga ja osalus Kagu-Aasia suurimas sõidujagamis- ja kullerfirmas Grab.