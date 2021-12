Ülemiste keskuse omaniku kasum kukkus mullu ligi 25 korda

2021. aastaks planeeritud suurim investeering on Sports Directi kaupluse laienemine ning keskuse üldalal asuva vee-teemalise puhkeala renoveerimine eesmärgiga paremini vastu tulla klientide vajadustele. Samuti on plaanis teha investeeringuid hoone tehnosüsteemidesse.

Ülemiste Center OÜ põhitegevuseks on kaubanduskeskuste arendamine, väljarentimine ja nende haldamine. Ülemiste Center kuulub juhtimislepingu alusel SIA Linstow Baltic koosseisu ning opereerib Ülemiste kaubamärgi all. SIA Linstow Baltic opereerib ning arendab kaubanduskeskuseid Lätis ja Eestis. Ülemiste Center OÜ osa kaudne omanik on Linstow AS, Norra Kuningriigis asuv kinnisvarafirma, mis kuulub Awilhelmsen AS koosseisu.