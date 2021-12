Saabuv aasta maagaasile hinnaleevendust ei too

Börsil ennustavad kauplejad, et enneolematu hinnasurve kestab vähemalt 2023. aasta alguseni, kirjutas Bloomberg. Seega ei ole hinnalangust oodata ka järgmise aasta suvel, mil hinnad on tavaliselt kõige madalamal. Sel nädalal tõusid TTFi järgmise suve tulevikutehingute hinnad uue rekordini, ligi 90 euroni.

Saabuvaks kevadeks ennustavad tulevikutehingud, et hind jääb tasemele 105 eurot ning kõige odavam on maagaas juunis ning juulis - umbes 88 eurot megavatt-tunni eest. Võrdluseks maksis maagaas mullu suvel alla 10 euro, kuid siis hoidis hinda all pandeemia tõttu vähenenud nõudlus. Enne pandeemiat jäid gaasi suvised börsihinnad enamasti 15-20 euro tasemele. Järgmise aasta lõpul peaks gaasi hind prognooside kohaselt tõusma uuesti üle 90 euro, kuid 2023. aasta esimeses pooles võib hind alaneda 37 euroni megavatt-tunni eest.

Euroopa on juba kuid seisnud silmitsi energiakriisiga, Venemaa piirab tarneid ja Prantsusmaa tuumajaamade töö on kohati seiskunud. Saksamaa teatas, et Venemaa vastuolulist gaasijuhet Nord Stream 2 ei kiideta heaks 2022. aasta esimesel poolel, mis tähendab, et gaasitarned on kuni suveni piiratud.