Autotootjad hoiatavad: rohepööre kaotab Euroopas pool miljonit töökohta

Töökohtade kadu on viimane suurte autotootjate karmide hoiatuste seeriast, mis puudutab kiiret üleminekut heitevabadele tehnoloogiatele, kirjutas Financial Times.

EALi küsitluses osales ligi 100 ettevõtet, kes kinnitasid, et rohepöördel on nende tööstusele suured sotsiaalseid ja majanduslikud mõjud ning töökohtade arv väheneb oluliselt.

Samas näitab PwCi uuring, et elektriautode komponentide tootmises luuakse tasakaaluks 226 000 uut töökohta, mis tähendab, et järgmise paarikümne aasta jooksul on töökohtade netokadu ligikaudu 275 000.

Euroopa Komisjon teatas selle aasta alguses oma kavast muuta 2035. aastaks 100 protsenti uutest autodest CO2 heitevabaks, mis tähendab, et sisuliselt keelatakse fossiilkütustel töötavate sõidukite müük. Kuigi komisjon ei andnud korraldust neid asendada just akutoitel autodega, on tootjad, teiste hulgas ka Euroopa suurim Volkswagen, sisuliselt välistanud muud tehnoloogiad nagu näiteks vesiniku. EAL, mis esindab enam kui 3000 tootjat, on pikka aega väitnud, et ajutiste tehnoloogiate kasutamine pehmendaks rohetranspordile üleminekuga seotud probleeme.