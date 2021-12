Dombrovskis: Hiina blokaad Leedule mõjutab kogu EL-i eksporti

Dombrovskis ütles Saksa päevalehele Die Welt, et EK on suutnud kontrollida Leedu väiteid blokaadi kohta. «Meile teeb muret see, et saame teistest liikmesriikidest üha enam teateid impordi blokeerimise kohta,» ütles Dombrovskis. «Ilmselt ei töötle Hiina toll teistest EL-i riikidest pärit kaupa, kui see sisaldab Leedust pärit osi,» täpsustas ta.

Dombrovskise sõnul on nüüdseks mitmeid juhtumeid, mille puhul import Leedust ja teistest EL-i liikmesriikidest on Hiina sadamates peatatud ja nende juhtumite hulk kasvab päev-päevalt. Blokaad puudutab nii suuri kui ka väiksemaid saadetisi.

Dombrovskis ütles, et Euroopa Komisjon on kasutanud vaidluse lahendamiseks poliitilisi ja diplomaatilisi kanaleid ning ta on sel teemal otse rääkinud Hiina saadikuga Euroopa Liidu juures.

Kui need jõupingutused peaksid luhtuma, valmistab Dombrovskise meeskond ette kaebust Maailma Kaubandusorganisatsioonile WTO.

Eelmisel kuul alandas Hiina diplomaatiliste suhete taset Leeduga, protesteerides Vilniuse otsuse vastu lubada Taiwanil avada Leedu pealinnas esinduse Taiwani nime all.