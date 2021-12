Tallinna börsi juht: lõppev aasta on Tallinna börsi läbi aegade parim

«Börsil on rohkem ettevõtteid kui kunagi varem ja nad kaasasid sel aastal pea 400 miljonit eurot. Oleme näinud edukaid IPO-sid ja suurt nõudlust näitavaid ülemärkimisi,» ütles Ots BNS-ile.

Jaeinvestoreid on Otsa sõnul praeguseks Tallinna börsil ligikaudu 100 000 ehk viis korda enam kui viis aastat tagasi ning börsitehingute arv tuleb aasta lõpuks ilmselt 900 000 kanti, mida on pea kaks korda rohkem kui eelmisel aastal ja pea kümme korda enam varasematest aastatest.

Tallinna börs tähistas sel aastal oma 25. juubelit, Nasdaq USA-s oma 50. juubelit. «Võib liialdamata väita, et esimese elektroonilise börsi – Nasdaqi – asutamine tähendas investeerimismaailmas revolutsiooni: kauplemistasud kahanesid oluliselt, börsile jõudis hulk väiksemaid kasvuettevõtteid, kellest paljud on täna maailma juhtivad. Nende edust oli võimalik hõlpsamini osa saada üha enamatel jaeinvestoritel ja see trend on tehnoloogiste arengute toel jätkunud,» kommenteeris Ots.

Börsi juht meenutab, et sel aastal kaasasid esmaste avalike pakkumistega (IPO) börsilt raha Bercman Technologies, Elmo Rent, Iute Credit, Enefit Green, Modera, Hepsor, Textmagic ja Hagen Bikes, lisaks mitmed olemasolevate börsiettevõtete uute aktsiate pakkumised.

«Investoritel võib olla põhjust rahuloluks – Tallinna börsiettevõtete tootlus on olnud maailmaklassist ja seda mitte ainult sel aastal,» ütles Ots, nentides, et sel aastal on tootlus muidugi erakordne. Samuti on Otsa sõnul hea meel näha, et ettevõtete investorsuhtlus on üha kvaliteetsem ning et üha enam tajutakse, et sellist tähelepanu, tuntust ja nähtavust, ei saa kuskilt mujalt kui börsilt.

«Puhas rõõm on kuulata ja lugeda neid edulugusid, kus see on aidanud ettevõtetel maailma vallutada või kohalikul turul kasvada,» lisas ta.

«Börs ja investeerimiskultuur on täna niisiis oma parimas toonuses. Mis veel olulisem – see areng on olnud täpselt selline nagu ma olen õigeks pidanud – laiapõhjaline ja orgaaniline – ning ma loodan, et see sellisena ka jätkub. Hetkel ei paista küll, et investorite nõudlus või ettevõtjate ambitsioon kuidagi vähikäiku teeks, nii et uuel aastal heliseb börsikell kindlasti edasi,» prognoosis börsi juht.

Ta märkis, et investeerimine on pikaajaline tegevus, panus paremale homsele. «Seda panust tehes on oluline üheksa korda mõõta ja üks kord lõigata ning mis kõige olulisem – mõelda oma peaga, sest keegi teine ei oska sulle ühte või teist tehingut, hinda või otsust ära põhjendada. Leian, et alati ei ole halb mõte karjaga kaasa koosta. Oluline on aru saada, et seda tehakse. Ning veel olulisem – miks,» toonitas Ots.

«Warren Buffet on öelnud, et igasugused mullid on inimloomuse, kadeduse ja ahnuse tõttu vältimatud,» ütles börsi juht, lisades, et mulli-narratiivide keskmes on tavaliselt risk ja põnevus, võrdlus teistega, tuntud inimeste ja arvamusliidrite edulugude saatel. «Õnneks on psühholoogid inimeste käitumist uurinud ja tänu nendele teadmisele võime vähemalt püüda mitmeid vigu vältida. Meenutame näiteks, et sageli ei käitu me olulisi otsuseid langetades ratsionaalselt, oleme põhjendamatult enesekindlad ja tugineme liigselt intuitsioonile,» nentis ta.